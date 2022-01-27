В Украине за сутки обнаружили рекордные с начала пандемии 32 393 новых случая коронавируса, умерло 154 человека
По состоянию на утро 27 января в Украине зарегистрировали 3 946 202 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 99 738 летальных, выздоровело 3 601 952 человека
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
В течение суток 26 января было выявлено 32 393 новых случая коронавируса, из которых 4 847 – дети, а 797 – медработники), 5 237 человек выздоровели, 154 человека скончались.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 2012;
- Винницкая область – 1512;
- Волынская область – 544;
- Днепропетровская область – 1270;
- Донецкая область – 1348;
- Житомирская область – 2467;
- Закарпатская область – 855;
- Запорожская область – 523;
- Ивано-Франковская область – 2862;
- Киевская область – 980;
- Кировоградская область – 186;
- Луганская область – 513;
- Львовская область – 2696;
- Николаевская область – 616;
- Одесская область – 1939;
- Полтавская область – 903;
- Ровенская область – 1424;
- Сумская область – 1909;
- Тернопольская область – 1597;
- Харьковская область – 1593;
- Херсонская область – 670;
- Хмельницкая область – 1391;
- Черкасская область – 700;
- Черновицкая область – 1085;
- Черниговская область – 798.
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