В Украине за сутки обнаружили рекордные с начала пандемии 32 393 новых случая коронавируса, умерло 154 человека

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



В течение суток 26 января было выявлено 32 393 новых случая коронавируса, из которых 4 847 – дети, а 797 – медработники), 5 237 человек выздоровели, 154 человека скончались.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 2012;

Винницкая область – 1512;

Волынская область – 544;

Днепропетровская область – 1270;

Донецкая область – 1348;

Житомирская область – 2467;

Закарпатская область – 855;

Запорожская область – 523;

Ивано-Франковская область – 2862;

Киевская область – 980;

Кировоградская область – 186;

Луганская область – 513;

Львовская область – 2696;

Николаевская область – 616;

Одесская область – 1939;

Полтавская область – 903;

Ровенская область – 1424;

Сумская область – 1909;

Тернопольская область – 1597;

Харьковская область – 1593;

Херсонская область – 670;

Хмельницкая область – 1391;

Черкасская область – 700;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 798.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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