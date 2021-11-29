В Украине за сутки обнаружили 5804 новых заражений коронавирусом, 297 пациентов умерли
По состоянию на утро 29 ноября в Украине зафиксировано 3427827 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 85414 - летальные, 2920714 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 28 ноября было зарегистрировано 5804 новых случаев COVID-19 (в том числе 530 детей и 72 медработника), 10 477 пациентов выздоровели, 297 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 431 случай;
- Винницкая область – 373 случая;
- Волынская область – 303 случая;
- Днепропетровская область – 473 случая;
- Донецкая область – 457 случаев;
- Житомирская область – 310 случаев;
- Закарпатская область – 150 случаев;
- Запорожская область – 334 случая;
- Ивано-Франковская область – 146 случаев;
- Киевская область – 295 случаев;
- Кировоградская область – 145 случаев;
- Луганская область – 25 случаев;
- Львовская область – 203 случая;
- Николаевская область – 401 случай;
- Одесская область – 303 случая;
- Полтавская область – 232 случая;
- Ровенская область – 109 случаев;
- Сумская область – 58 случаев;
- Тернопольская область – 158 случаев;
- Харьковская область – 235 случаев;
- Херсонская область – 64 случая;
- Хмельницкая область – 122 случая;
- Черкасская область – 236 случаев;
- Черновицкая область – 108 случаев;
- Черниговская область – 133 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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