В Украине за сутки обнаружили 5804 новых заражений коронавирусом, 297 пациентов умерли

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 28 ноября было зарегистрировано 5804 новых случаев COVID-19 (в том числе 530 детей и 72 медработника), 10 477 пациентов выздоровели, 297 человек умерли.





В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 431 случай;

Винницкая область – 373 случая;

Волынская область – 303 случая;

Днепропетровская область – 473 случая;

Донецкая область – 457 случаев;

Житомирская область – 310 случаев;

Закарпатская область – 150 случаев;

Запорожская область – 334 случая;

Ивано-Франковская область – 146 случаев;

Киевская область – 295 случаев;

Кировоградская область – 145 случаев;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 203 случая;

Николаевская область – 401 случай;

Одесская область – 303 случая;

Полтавская область – 232 случая;

Ровенская область – 109 случаев;

Сумская область – 58 случаев;

Тернопольская область – 158 случаев;

Харьковская область – 235 случаев;

Херсонская область – 64 случая;

Хмельницкая область – 122 случая;

Черкасская область – 236 случаев;

Черновицкая область – 108 случаев;

Черниговская область – 133 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и г. Киев (431)", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.