В Украине за сутки обнаружено более 34 тыс. новых случаев COVID-19
За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине зафиксировали 34 353 новых подтвержденных случая COVID-19 (из них среди детей – 3 095, медработников – 955)
Об этом передает пресс-центр Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболело – 4 341 790 человек;
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поправилось – 3 696 285 человек;
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летальных исходов – 101 647
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проведено ПЦР-тестирование – 18 672 736.
За сутки 7 февраля в Украине:
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зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 095, медработников – 955);
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63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19526 человек, вторую дозу - 28877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу - 14973 человека.
Также за минувшие сутки:
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госпитализировано – 2 168 человек;
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летальных исходов – 255;
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поправилось – 15 193 человека.
В общей сложности проведено 30 782 527 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека.
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