В Украине за сутки обнаружено более 34 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом передает пресс-центр Минздрава.



За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 341 790 человек;

поправилось – 3 696 285 человек;

летальных исходов – 101 647

проведено ПЦР-тестирование – 18 672 736.

За сутки 7 февраля в Украине:

зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 095, медработников – 955);

63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19526 человек, вторую дозу - 28877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу - 14973 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 168 человек;

летальных исходов – 255;

поправилось – 15 193 человека.

В общей сложности проведено 30 782 527 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека.

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