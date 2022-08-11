Об этом сообщила ГСЧС Украины в телеграмме .

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 117 раз, выявлено, изъято и обезврежено 635 взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 97 га", - отметили в службе.

Чаще всего пиротехники работали на Харьковщине – 6786 раз, Киевщине – 5077, Черниговщине – 3120, Николаевщине – 1484, Сумщине – 952, Черкасщине – 926.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину обезвредили 178 487 взрывоопасных предметов и 846 кг взрывчатки, в том числе 2100 авиационных бомб и обследовали территорию площадью 68 189 га.

"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщи по номеру телефона - 101", - призвали спасатели.

9 августа украинские пиротехники обследовали 80 га территории и обезвредили 754 взрывоопасных предмета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb