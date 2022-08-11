В Украине за сутки обезвредили 635 взрывоопасных предметов
Украинские пиротехники 10 августа обезвредили 635 взрывоопасных предметов на территории площадью 97 га
Об этом сообщила ГСЧС Украины в телеграмме .
"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 117 раз, выявлено, изъято и обезврежено 635 взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 97 га", - отметили в службе.
Чаще всего пиротехники работали на Харьковщине – 6786 раз, Киевщине – 5077, Черниговщине – 3120, Николаевщине – 1484, Сумщине – 952, Черкасщине – 926.
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину обезвредили 178 487 взрывоопасных предметов и 846 кг взрывчатки, в том числе 2100 авиационных бомб и обследовали территорию площадью 68 189 га.
"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщи по номеру телефона - 101", - призвали спасатели.
- 9 августа украинские пиротехники обследовали 80 га территории и обезвредили 754 взрывоопасных предмета.
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