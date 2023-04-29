В Украине за сутки обезвредили 408 взрывоопасных предметов
Украинские пиротехники 28 апреля обезвредили 408 взрывоопасных предметов на территории размером 122 га
Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме.
"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 157 раз, выявлено, изъято и обезврежено 408 единиц взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 122 га", - говорится в заявлении.
С начала полномасштабной войны в Украине обследовали 836,9 га территории и обезвредили 351 851 взрывоопасный предмет.
- 27 апреля аналитики Globsec сообщили, что в Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км . При действующих темпах на обезвреживание взрывоопасных предметов уйдет 757 лет.
- 28 апреля Минэкономики открыло спецсчет для нужд гуманитарного разминирования, на который каждый сможет перечислить средства в гривне и иностранной валюте.
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