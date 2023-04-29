Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме.

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 157 раз, выявлено, изъято и обезврежено 408 единиц взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 122 га", - говорится в заявлении.

С начала полномасштабной войны в Украине обследовали 836,9 га территории и обезвредили 351 851 взрывоопасный предмет.