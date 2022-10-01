Об этом сообщила ГСЧС в телеграме .

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 142 раза, выявлено, изъято и обезврежено 1520 взрывоопасных предметов. Обследована территория площадью 68 гектаров", - отметили в ведомстве.

Чаще всего пиротехники работали на Харьковщине – 8705 раз, Киевщине – 6279, Черниговщине – 3823, Николаевщине – 1654, Сумщине – 1200, Черкасчине – 990.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины обезвредили 219 678 взрывоопасных предметов и 1752 кг взрывчатки, в том числе 2114 авиационных бомб. Пиротехники обследовали территорию размером 71 780 га.

В ГСЧС призвали сразу звонить по номеру 101 в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки.

24 сентября в Украине обезвредили 1227 взрывоопасных предметов и 45 кг взрывчатки.

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