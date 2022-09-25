В Украине за сутки обезвредили 1227 взрывоопасных предметов
Украинские саперы в течение 24 сентября обезвредили 1227 взрывоопасных предметов и 45 кг взрывчатки
Об этом сообщило МВД Украины в телеграме .
"За прошедшие сутки саперами ГСЧС обезврежено 1227 взрывоопасных предметов и 45 кг взрывчатого вещества. Обследована территория площадью 68 га", - подчеркнули в министерстве.
В случае обнаружения взрывоопасных предметов спасатели призывают не трогать их, а звонить по телефону на номер 101.
- 23 сентября пиротехники обследовали 46 га территории и обезвредили 867 взрывоопасных предметов, в том числе авиабомбу.
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