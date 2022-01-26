В Украине за сутки - 24 321 новый случай COVID-19, умер 141 человек
По состоянию на утро 26 января в Украине зафиксировано 3 913 809 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 99 584 - летальные, 3 596 715 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 25 января было зарегистрировано 24 321 новый случай COVID-19 (в том числе 2809 детей и 642 медработника), 5514 пациентов выздоровели, 141 человек скончался.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1919;
- Винницкая область – 1297;
- Волынская область – 530;
- Днепропетровская область – 804;
- Донецкая область – 1018;
- Житомирская область – 932;
- Закарпатская область – 734;
- Запорожская область – 467;
- Ивано-Франковская область – 1972;
- Киевская область – 872;
- Кировоградская область – 121;
- Луганская область – 478;
- Львовская область – 1886;
- Николаевская область – 440;
- Одесская область – 1319;
- Полтавская область – 831;
- Ривненская область – 1110;
- Сумская область – 1209;
- Тернопольская область – 890;
- Харьковская область – 1506;
- Херсонская область – 508;
- Хмельницкая область – 1471;
- Черкасская область – 690;
- Черновицкая область – 1060;
- Черниговская область – 257.
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