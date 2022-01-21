В Украине за сутки - 20 156 заражений коронавирусом, умерло 150 человек

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 20 января было зарегистрировано 20 156 новых случаев COVID-19 (в том числе 2464 ребенка и 429 медработников), 4486 пациентов выздоровели, 150 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1552;

Винницкая область – 969;

Волынская область – 400;

Днепропетровская область – 826;

Донецкая область – 631;

Житомирская область – 589;

Закарпатская область – 498;

Запорожская область – 366;

Ивано-Франковская область – 2427;

Киевская область – 672;

Кировоградская область – 98;

Луганская область – 251;

Львовская область – 1989;

Николаевская область – 304;

Одесская область – 1036;

Полтавская область – 677;

Ровенская область – 702;

Сумская область – 1158;

Тернопольская область – 1053;

Харьковская область – 971;

Херсонская область – 308;

Хмельницкая область – 1034;

Черкасская область – 379;

Черновицкая область – 756;

Черниговская область – 510.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.