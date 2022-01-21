В Украине за сутки - 20 156 заражений коронавирусом, умерло 150 человек
По состоянию на утро 21 января в Украине зафиксировано 3819538 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 98993 - летальные, 3576268 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 20 января было зарегистрировано 20 156 новых случаев COVID-19 (в том числе 2464 ребенка и 429 медработников), 4486 пациентов выздоровели, 150 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1552;
- Винницкая область – 969;
- Волынская область – 400;
- Днепропетровская область – 826;
- Донецкая область – 631;
- Житомирская область – 589;
- Закарпатская область – 498;
- Запорожская область – 366;
- Ивано-Франковская область – 2427;
- Киевская область – 672;
- Кировоградская область – 98;
- Луганская область – 251;
- Львовская область – 1989;
- Николаевская область – 304;
- Одесская область – 1036;
- Полтавская область – 677;
- Ровенская область – 702;
- Сумская область – 1158;
- Тернопольская область – 1053;
- Харьковская область – 971;
- Херсонская область – 308;
- Хмельницкая область – 1034;
- Черкасская область – 379;
- Черновицкая область – 756;
- Черниговская область – 510.
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