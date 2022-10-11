В Украине за прошедшую неделю коронавирусом заболело около 36,5 тыс. человек

Об этом сообщил Минздрав.

Также выявлено 832 случая заболевания коронавирусом у медиков.

Кроме того, за прошедшую неделю, по данным Минздрава, госпитализированы 6162 человека, заболевших COVID-19, поправились - 37 238 человек, летальных исходов - 208.

За неделю также вакцинировалось 151 376 человек. 10,2% из них вакцинировались впервые, 5,2% – получили вторую дозу, 74,4% – первые бустерные дозы, 10,2% – вторые бустерные дозы.

Всего за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 5 256 432 человека, из них поправилось - 5 060 861. Летальных случаев за все это время было 109 616. Проведенных тестирований (методом ПЦР и экспресс) было 32 379 745.

"С начала вакцинальной кампании привито 16 141 677 человек, из них две дозы получили 15 335 358 человек, первую бустерную дозу - 2 437 687 человек, вторую бустерную дозу - 61 332", - отмечают на сайте.

Также Минздрав сообщил, что около 800 тыс. человек не получили вторую дозу вакцины, а более 13 млн не вакцинировались первой бустерной дозой.

"Традиционно напоминаем о необходимости защитить себя от рисков госпитализации и смерти в результате коронавирусной болезни", - подчеркнули в Минздраве.

В Украине начали исследовать сточные воды на наличие штамма коронавируса.