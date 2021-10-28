В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано более 26 тыс. новых заражений коронавирусом, 576 пациентов скончались

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 27 октября был зарегистрирован 26 071 новый случай COVID-19 (в том числе 1830 детей и 477 медработников), 10 006 пациентов выздоровели, 576 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1451 случай;

Винницкая область – 460 случаев;

Волынская область – 587 случаев;

Днепропетровская область – 2113 случаев;

Донецкая область – 1180 случаев;

Житомирская область – 1668 случаев;

Закарпатская область – 401 случай;

Запорожская область – 1449 случаев;

Ивано-Франковская область – 1258 случаев;

Киевская область – 906 случаев;

Кировоградская область – 184 случая;

Луганская область – 656 случаев;

Львовская область – 1506 случаев;

Николаевская область – 593 случая;

Одесская область – 2296 случаев;

Полтавская область – 1022 случая;

Ровенская область – 937 случаев;

Сумская область – 825 случаев;

Тернопольская область – 748 случаев;

Харьковская область – 1517 случаев;

Херсонская область – 1093 случая;

Хмельницкая область – 1117 случаев;

Черкасская область – 706 случаев;

Черновицкая область – 696 случаев;

Черниговская область – 702 случая.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.