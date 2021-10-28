В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано более 26 тыс. новых заражений коронавирусом, 576 пациентов скончались
По состоянию на утро 28 октября в Украине зафиксировано 2 851 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 66 204 – летальные, 2 411 711 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 27 октября был зарегистрирован 26 071 новый случай COVID-19 (в том числе 1830 детей и 477 медработников), 10 006 пациентов выздоровели, 576 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1451 случай;
- Винницкая область – 460 случаев;
- Волынская область – 587 случаев;
- Днепропетровская область – 2113 случаев;
- Донецкая область – 1180 случаев;
- Житомирская область – 1668 случаев;
- Закарпатская область – 401 случай;
- Запорожская область – 1449 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1258 случаев;
- Киевская область – 906 случаев;
- Кировоградская область – 184 случая;
- Луганская область – 656 случаев;
- Львовская область – 1506 случаев;
- Николаевская область – 593 случая;
- Одесская область – 2296 случаев;
- Полтавская область – 1022 случая;
- Ровенская область – 937 случаев;
- Сумская область – 825 случаев;
- Тернопольская область – 748 случаев;
- Харьковская область – 1517 случаев;
- Херсонская область – 1093 случая;
- Хмельницкая область – 1117 случаев;
- Черкасская область – 706 случаев;
- Черновицкая область – 696 случаев;
- Черниговская область – 702 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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