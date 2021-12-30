В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 5930 новых случаев COVID-19, умерли 278 человек

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 29 декабря было зарегистрировано 5930 новых случаев COVID-19 (в том числе 373 ребенка и 137 медработников), 10 369 пациентов выздоровели, 278 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1263;

Винницкая область – 271;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 185;

Донецкая область – 350;

Житомирская область – 61;

Закарпатская область – 214;

Запорожская область – 206;

Ивано-Франковская область – 225;

Киевская область – 235;

Кировоградская область – 60;

Луганская область – 86;

Львовская область – 256;

Николаевская область – 140;

Одесская область – 339;

Полтавская область – 443;

Ровенская область – 108;

Сумская область – 188;

Тернопольская область – 113;

Харьковская область – 271;

Херсонская область – 76;

Хмельницкая область – 296;

Черкасская область – 297;

Черновицкая область – 121;

Черниговская область – 0.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.