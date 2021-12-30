В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 5930 новых случаев COVID-19, умерли 278 человек
По состоянию на утро 30 декабря в Украине зафиксировано 3 660 620 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 95 690 – летальные, 3 460 249 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 29 декабря было зарегистрировано 5930 новых случаев COVID-19 (в том числе 373 ребенка и 137 медработников), 10 369 пациентов выздоровели, 278 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1263;
- Винницкая область – 271;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 185;
- Донецкая область – 350;
- Житомирская область – 61;
- Закарпатская область – 214;
- Запорожская область – 206;
- Ивано-Франковская область – 225;
- Киевская область – 235;
- Кировоградская область – 60;
- Луганская область – 86;
- Львовская область – 256;
- Николаевская область – 140;
- Одесская область – 339;
- Полтавская область – 443;
- Ровенская область – 108;
- Сумская область – 188;
- Тернопольская область – 113;
- Харьковская область – 271;
- Херсонская область – 76;
- Хмельницкая область – 296;
- Черкасская область – 297;
- Черновицкая область – 121;
- Черниговская область – 0.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 30.95
- Актуальное
- Важное