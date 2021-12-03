В Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 13 777 новых случаев COVID-19, умерли 509 человек

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 2 декабря было зарегистрировано 13 777 новых случаев COVID-19 (в том числе 1 279 детей и 222 медработника), 22 893 пациента выздоровели, 509 человек умерли.



2 декабря в Украине от COVID-19 вакцинировано 206 710 человек. Одну дозу получили 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.



С начала вакцинальной кампании в Украине привили 13610070 человек, из них одну дозу получили 13610068 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 11549490 человек. В общей сложности сделано 25 159 558 прививок.



Уже 43,8% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 37,2% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40% ", - отметили в Минздраве,



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



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