В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8899 заражений коронавирусом, 328 пациентов скончались
По состоянию на утро 17 декабря в Украине зафиксировано 3 597 046 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 92 641 - летальные, 3 306 465 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 16 декабря было зарегистрировано 8899 новых случаев COVID-19 (в том числе 779 детей и 98 медработников), 21 650 пациентов выздоровели, 328 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1385;
- Винницкая область – 334;
- Волынская область – 412;
- Днепропетровская область – 355;
- Донецкая область – 564;
- Житомирская область – 218;
- Закарпатская область – 287;
- Запорожская область – 559;
- Ивано-Франковская область – 193;
- Киевская область – 392;
- Кировоградская область – 130;
- Луганская область – 93;
- Львовская область – 401;
- Николаевская область – 332;
- Одесская область – 556;
- Полтавская область – 527;
- Ривненская область – 264;
- Сумская область – 239;
- Тернопольская область – 198;
- Харьковская область – 294;
- Херсонская область – 80;
- Хмельницкая область – 367;
- Черкасская область – 318;
- Черновицкая область – 151;
- Черниговская область – 250.
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