В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4073 новых случая COVID-19, умерли 188 человек
По состоянию на утро 13 декабря в Украине зафиксировано 3 563 165 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 91 215 - летальные, 3 205 879 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 12 декабря было зарегистрировано 4073 новых случаев COVID-19 (в том числе 377 детей и 37 медработников), 9966 пациентов выздоровели, 188 человек умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 570;
- Винницкая область – 120;
- Волынская область – 310;
- Днепропетровская область – 283;
- Донецкая область – 107;
- Житомирская область – 189;
- Закарпатская область – 111;
- Запорожская область – 130;
- Ивано-Франковская область – 146;
- Киевская область – 160;
- Кировоградская область – 125;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 186;
- Николаевская область – 236;
- Одесская область – 394;
- Полтавская область – 201;
- Ривненская область – 57;
- Сумская область – 76;
- Тернопольская область – 107;
- Харьковская область – 140;
- Херсонская область – 21;
- Хмельницкая область – 86;
- Черкасская область – 225;
- Черновицкая область – 61;
- Черниговская область – 28.
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