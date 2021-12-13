В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4073 новых случая COVID-19, умерли 188 человек

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 12 декабря было зарегистрировано 4073 новых случаев COVID-19 (в том числе 377 детей и 37 медработников), 9966 пациентов выздоровели, 188 человек умерли.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 570;

Винницкая область – 120;

Волынская область – 310;

Днепропетровская область – 283;

Донецкая область – 107;

Житомирская область – 189;

Закарпатская область – 111;

Запорожская область – 130;

Ивано-Франковская область – 146;

Киевская область – 160;

Кировоградская область – 125;

Луганская область – 4;

Львовская область – 186;

Николаевская область – 236;

Одесская область – 394;

Полтавская область – 201;

Ривненская область – 57;

Сумская область – 76;

Тернопольская область – 107;

Харьковская область – 140;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 86;

Черкасская область – 225;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 28.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.