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В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 16 993 новых случаев COVID-19, умерли 142 человека

14 февраля, 2022 понедельник
08:40
Общество COVID-19 тест

По состоянию на утро 14 февраля в Украине зафиксировано 4 542 693 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 102 950 – летальные, 3 788 395 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

За сутки 13 февраля было зарегистрировано 16 993 новых случаев COVID-19 (в том числе 1447 детей и 252 медработника), 9338 пациентов выздоровели, 142 человека скончались.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев-2293;
Винницкая область – 401;
Волынская область - 445;
Днепропетровская область – 1171;
Донецкая область - 737;
Житомирская область – 739;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область - 468;
Ивано-Франковская область – 436;
Киевская область – 530;
Кировоградская область – 258;
Луганская область – 245;
Львовская область – 736;
Николаевская область – 746;
Одесская область – 1519;
Полтавская область – 222;
Ровенская область - 395;
Сумская область – 500;
Тернопольская область - 361;
Харьковская область – 1107;
Херсонская область – 721;
Хмельницкая область – 564;
Черкасская область - 823;
Черновицкая область - 571;
Черниговская область – 713.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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