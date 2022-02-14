В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 16 993 новых случаев COVID-19, умерли 142 человека

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 13 февраля было зарегистрировано 16 993 новых случаев COVID-19 (в том числе 1447 детей и 252 медработника), 9338 пациентов выздоровели, 142 человека скончались.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:



г. Киев-2293;

Винницкая область – 401;

Волынская область - 445;

Днепропетровская область – 1171;

Донецкая область - 737;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область - 468;

Ивано-Франковская область – 436;

Киевская область – 530;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 245;

Львовская область – 736;

Николаевская область – 746;

Одесская область – 1519;

Полтавская область – 222;

Ровенская область - 395;

Сумская область – 500;

Тернопольская область - 361;

Харьковская область – 1107;

Херсонская область – 721;

Хмельницкая область – 564;

Черкасская область - 823;

Черновицкая область - 571;

Черниговская область – 713.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb