В Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 26 тыс. случаев коронавируса
За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1654, медработников – 488)
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 032 951 человек;
- поправилось – 2 492 419 человек;
- летальных исходов – 70 842;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 730 826.
За сутки 04 ноября в Украине:
- зафиксировано 26488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1654, медработников – 488);
- 270 320 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы – 79 993 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5 497 человек;
- летальных исходов – 696;
- выздоровело – 13 281 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1772 случая;
Винницкая область – 712 случаев;
Волынская область – 612 случаев;
Днепропетровская область – 2388 случаев;
Донецкая область – 1333 случая;
Житомирская область – 993 случая;
Закарпатская область – 469 случаев;
Запорожская область – 1595 случаев;
Ивано-Франковская область – 926 случаев;
Киевская область – 1072 случая;
Кировоградская область – 168 случаев;
Луганская область – 581 случай;
Львовская область – 1758 случаев;
Николаевская область – 769 случаев;
Одесская область – 1648 случаев;
Полтавская область – 1127 случаев;
Ровенская область – 1010 случаев;
Сумская область – 1113 случаев;
Тернопольская область – 749 случаев;
Харьковская область – 1733 случая;
Херсонская область – 647 случаев;
Хмельницкая область – 1192 случая;
Черкасская область – 718 случаев;
Черновицкая область – 577 случаев;
Черниговская область – 826 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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