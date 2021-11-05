В Украине за прошедшие сутки зафиксировали более 26 тыс. случаев коронавируса

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 032 951 человек;

поправилось – 2 492 419 человек;

летальных исходов – 70 842;

проведено ПЦР-тестирование – 14 730 826.

За сутки 04 ноября в Украине:

зафиксировано 26488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1654, медработников – 488);

270 320 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы – 79 993 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5 497 человек;

летальных исходов – 696;

выздоровело – 13 281 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.



Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев – 1772 случая;

Винницкая область – 712 случаев;

Волынская область – 612 случаев;

Днепропетровская область – 2388 случаев;

Донецкая область – 1333 случая;

Житомирская область – 993 случая;

Закарпатская область – 469 случаев;

Запорожская область – 1595 случаев;

Ивано-Франковская область – 926 случаев;

Киевская область – 1072 случая;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 581 случай;

Львовская область – 1758 случаев;

Николаевская область – 769 случаев;

Одесская область – 1648 случаев;

Полтавская область – 1127 случаев;

Ровенская область – 1010 случаев;

Сумская область – 1113 случаев;

Тернопольская область – 749 случаев;

Харьковская область – 1733 случая;

Херсонская область – 647 случаев;

Хмельницкая область – 1192 случая;

Черкасская область – 718 случаев;

Черновицкая область – 577 случаев;

Черниговская область – 826 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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