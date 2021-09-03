В Украине за полгода зафиксировали наименьшее количество краж авто за последние пять лет, - Опендатабот
Правоохранители зафиксировали в Украине 1475 угонов за пол года, что является наименьшим количеством таких преступлений за последнее пятилетие
Об этом пишет Опендатабот .
"За первое полугодие в Украине зафиксировано 1475 угонов. Это позитивный результат за последние пять лет", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, резкий скачок статистики угонов был зафиксирован в 2014 году - 12600 случаев. Такое количество краж автомобилей держалась до 2016 года.
Отмечается, что в 2017 году, когда общая кривая уголовной преступности в Украине пошла вниз, стала уменьшаться и количество угонов трансопортом. Так, в 2020 году количество угонов составляло 4522.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.08
-
EUR
Покупка 31.75Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное