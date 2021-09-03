В Украине за полгода зафиксировали наименьшее количество краж авто за последние пять лет, - Опендатабот

Об этом пишет Опендатабот .



"За первое полугодие в Украине зафиксировано 1475 угонов. Это позитивный результат за последние пять лет", - говорится в сообщении.



По словам экспертов, резкий скачок статистики угонов был зафиксирован в 2014 году - 12600 случаев. Такое количество краж автомобилей держалась до 2016 года.



Отмечается, что в 2017 году, когда общая кривая уголовной преступности в Украине пошла вниз, стала уменьшаться и количество угонов трансопортом. Так, в 2020 году количество угонов составляло 4522.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb