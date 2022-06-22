Об этом заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин в эфире телемарафона .

"Непосредственно департаментом стратегических расследований и Нацполицией за прошлую неделю задержаны более 20 человек, которые могут быть причастны к работе с врагом. Только в Киеве за прошлую неделю вероятных диверсантов задержали около десятка", - подчеркнул он.

По словам Евгения Енина, полицейские на блокпостах, во время патрулирования осматривают подозрительные автомобили. За прошедшую неделю провели почти 20 тыс. осмотров. В возможном сотрудничестве с оккупантами подозревали сотен человек. Их передавали в СБУ для последующего выяснения. Также у людей изымали гранаты, патроны, огнестрельное оружие и запретную символику.

"Поэтому прошу с пониманием отнестись к неудобствам, эти проверки проводятся ради нашей безопасности. Потому что ДРГ никуда не делись", - заметил замминистра.

Евгений Енин отметил, что диверсанты не просто фотографируют украинскую позицию и сообщают о них россиянам. Они могут выполнять и другие задачи.

"Например, проводить взрывные акции по дестабилизации социально-экономической ситуации в стране, готовить или координировать незаконные вооруженные формирования, участвовать в информационных операциях, запугивать население или приезжать в Украину с четкой задачей физической ликвидации представителей власти или руководства государства", - добавил Евгений Енин. .

Он отметил, что за время полномасштабной войны РФ против Украины полиция разоблачила 90 ДРГ и задержала более 820 диверсантов.

7 июня в Одесской области украинские защитники поймали диверсанта , который был завербован ФСБ, собирал координаты блокпостов, количество военных и оружия. Ему грозит заключение.

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