В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 213 новых случаев COVID-19, умерли 2 пациента
По состоянию на утро 26 июля в Украине зафиксировано 2 248 663 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 849 - летальные, 2 184 365 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
За сутки 25 июля было зарегистрировано 213 новых случаев COVID-19 (в том числе 11 детей), 2 человека умерли, 170 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
г. Киев - 71 случай;
Винницкая область - 14 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 6 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 случая;
Киевская область - 8 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 2 случая;
Львовская область - 8 случаев;
Николаевская область - 3 случая;
Одесская область - 33 случая;
Ривненская область - 3 случая;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 7 случаев;
Харьковская область - 12 случаев;
Херсонская область - 3 случая;
Черкасская область - 1 случай;
Черновицкая область - 3 случая.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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