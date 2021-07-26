В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 213 новых случаев COVID-19, умерли 2 пациента

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



За сутки 25 июля было зарегистрировано 213 новых случаев COVID-19 (в том числе 11 детей), 2 человека умерли, 170 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:



г. Киев - 71 случай;

Винницкая область - 14 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 6 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 случая;

Киевская область - 8 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 2 случая;

Львовская область - 8 случаев;

Николаевская область - 3 случая;

Одесская область - 33 случая;

Ривненская область - 3 случая;

Сумская область - 8 случаев;

Тернопольская область - 7 случаев;

Харьковская область - 12 случаев;

Херсонская область - 3 случая;

Черкасская область - 1 случай;

Черновицкая область - 3 случая.



"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях", - отметили в Минздраве.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb