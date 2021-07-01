В Украине за минувшие сутки зафиксировано 705 новых случаев COVID-19, умер 51 пациент
По состоянию на утро 1 июля в Украине зафиксировано 2235801 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 391 - летальные, 2168387 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 30 июня было зарегистрировано 705 новых случаев COVID-19 (в том числе 28 детей и 18 медработников), 51 человек умер, 1719 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 231 случай;
- Винницкая область - 17 случаев;
- Волынская область - 10 случаев;
- Днепропетровская область - 31 случай;
- Донецкая область - 28 случаев;
- Житомирская область - 17 случаев;
- Закарпатская область - 3 случая;
- Запорожская область - 24 случая;
- Ивано-Франковская область - 7 случаев;
- Киевская область - 56 случаев;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область - 28 случаев;
- Львовская область - 29 случаев;
- Николаевская область - 16 случаев;
- Одесская область - 41 случай;
- Полтавская область - 11 случаев;
- Ровенская область - 11 случаев;
- Сумская область - 21 случай;
- Тернопольская область - 3 случая;
- Харьковская область - 41 случай;
- Херсонская область - 26 случаев;
- Хмельницкая область - 12 случаев;
- Черкасская область - 25 случаев;
- Черновицкая область - 5 случаев;
- Черниговская область - 8 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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