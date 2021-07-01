В Украине за минувшие сутки зафиксировано 705 новых случаев COVID-19, умер 51 пациент

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 30 июня было зарегистрировано 705 новых случаев COVID-19 (в том числе 28 детей и 18 медработников), 51 человек умер, 1719 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 231 случай;

Винницкая область - 17 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 31 случай;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 3 случая;

Запорожская область - 24 случая;

Ивано-Франковская область - 7 случаев;

Киевская область - 56 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 28 случаев;

Львовская область - 29 случаев;

Николаевская область - 16 случаев;

Одесская область - 41 случай;

Полтавская область - 11 случаев;

Ровенская область - 11 случаев;

Сумская область - 21 случай;

Тернопольская область - 3 случая;

Харьковская область - 41 случай;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 12 случаев;

Черкасская область - 25 случаев;

Черновицкая область - 5 случаев;

Черниговская область - 8 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.