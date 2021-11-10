В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 23 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 816 человек

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

Так, 23 283 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине за 9 ноября. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 5 696 человек;

летальных исходов – 816;

поправилось – 16 277 человек;

осуществлено тестирований в сутки – 146 589 (в том числе методом ПЦР – 69 627, методом ИФА – 19 681);

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57281.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 130 772 человека;

поправилось – 2 553 842 человека;

летальных исходов – 74 206;

проведено ПЦР-тестирование – 14 999 766.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и г. Киев (1740).



Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1740 случаев;

Винницкая область – 673 случая;

Волынская область – 720 случаев;

Днепропетровская область – 1792 случая;

Донецкая область – 1210 случаев;

Житомирская область – 631 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 1123 случая;

Ивано-Франковская область – 694 случая;

Киевская область – 1016 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 606 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 1067 случаев;

Одесская область – 1572 случая;

Полтавская область – 1591 случай;

Ровенская область – 1037 случаев;

Сумская область – 867 случаев;

Тернопольская область – 482 случая;

Харьковская область – 1719 случаев;

Херсонская область – 521 случай;

Хмельницкая область – 1141 случай;

Черкасская область – 800 случаев;

Черновицкая область – 387 случаев;

Черниговская область – 357 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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