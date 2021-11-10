В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 23 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 816 человек
В Украине за минувшие сутки, 9 ноября, заразились коронавирусом 23 283 человека, из них 1539 – дети
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
Так, 23 283 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине за 9 ноября. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 5 696 человек;
- летальных исходов – 816;
- поправилось – 16 277 человек;
- осуществлено тестирований в сутки – 146 589 (в том числе методом ПЦР – 69 627, методом ИФА – 19 681);
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57281.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 130 772 человека;
- поправилось – 2 553 842 человека;
- летальных исходов – 74 206;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 999 766.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и г. Киев (1740).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1740 случаев;
Винницкая область – 673 случая;
Волынская область – 720 случаев;
Днепропетровская область – 1792 случая;
Донецкая область – 1210 случаев;
Житомирская область – 631 случай;
Закарпатская область – 403 случая;
Запорожская область – 1123 случая;
Ивано-Франковская область – 694 случая;
Киевская область – 1016 случаев;
Кировоградская область – 113 случаев;
Луганская область – 606 случаев;
Львовская область – 1021 случай;
Николаевская область – 1067 случаев;
Одесская область – 1572 случая;
Полтавская область – 1591 случай;
Ровенская область – 1037 случаев;
Сумская область – 867 случаев;
Тернопольская область – 482 случая;
Харьковская область – 1719 случаев;
Херсонская область – 521 случай;
Хмельницкая область – 1141 случай;
Черкасская область – 800 случаев;
Черновицкая область – 387 случаев;
Черниговская область – 357 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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