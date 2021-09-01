В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 2 тыс. случаев COVID-19
31 августа в Украине зафиксировано 2075 подтвержденных случаев коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
Среди новых заболевших - 153 ребенка и 52 медработника.
Также в сутки: госпитализировано - 874 человека; умерло - 44 человека; выздоровели - 925 человек.
За все время в Украине:
- заболело - 2288371 человек;
- выздоровели - 2208865 человек;
- летальных исходов - 53 833;
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
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