В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 12 тыс. случаев COVID-19, умерло – 720 человек
12 729 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 ноября. В частности, заболели 1058 детей и 231 медработник
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 353 136 человек;
- поправилось – 2 796 597 человек;
- летальных исходов – 82 318;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 595 737.
За сутки 22 ноября в Украине:
- зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1058, медработников – 231);
- 270 258 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 055 человек;
- летальных исходов – 720;
- выздоровело – 23 107 человек.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
г. Киев – 1631/24202
Винницкая – 406/6244
Волынская – 571/3974
Днепропетровская – 1310/17849
Донецкая – 929/8688
Житомирская – 107/6553
Закарпатская – 390/2451
Запорожская – 847/6945
Ивано-Франковская – 134/6636
Киевская – 830/13268
Кировоградская – 121/3742
Луганская – 233/4281
Львовская – 540/12909
Николаевская – 481/5929
Одесская – 439/9156
Полтавская – 1141/6386
Ровенская – 516/5132
Сумская – 255/6075
Тернопольская – 99/4427
Харьковская – 407/11395
Херсонская – 94/4161
Хмельницкая – 263/5617
Черкасская – 585/5558
Черновицкая – 171/3505
Черниговская – 229/5965
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