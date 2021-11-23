В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 12 тыс. случаев COVID-19, умерло – 720 человек

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 353 136 человек;

поправилось – 2 796 597 человек;

летальных исходов – 82 318;

проведено ПЦР-тестирование – 15 595 737.

За сутки 22 ноября в Украине:

зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1058, медработников – 231);

270 258 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 79 207 человек, полностью иммунизированы – 191 051 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 055 человек;

летальных исходов – 720;

выздоровело – 23 107 человек.



Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 1631/24202

Винницкая – 406/6244

Волынская – 571/3974

Днепропетровская – 1310/17849

Донецкая – 929/8688

Житомирская – 107/6553

Закарпатская – 390/2451

Запорожская – 847/6945

Ивано-Франковская – 134/6636

Киевская – 830/13268

Кировоградская – 121/3742

Луганская – 233/4281

Львовская – 540/12909

Николаевская – 481/5929

Одесская – 439/9156

Полтавская – 1141/6386

Ровенская – 516/5132

Сумская – 255/6075

Тернопольская – 99/4427

Харьковская – 407/11395

Херсонская – 94/4161

Хмельницкая – 263/5617

Черкасская – 585/5558

Черновицкая – 171/3505

Черниговская – 229/5965

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