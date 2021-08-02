В Украине за минувшие сутки зафиксировали 265 случаев COVID-19, четыре человека умерли
1 августа в Украине зафиксировано 265 новых случаев COVID-19
Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.
Среди новых больных: 11 детей и 1 работников.
За минувшие сутки 385 человек попали в больницы, 4 - умерли, 176 человек выздоровели.
За все время:
◾️ заболело - 2253534 лица;
◾️ выздоровели - 2187170 человек;
◾️ летальных случаев - 52 955;
За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.97
-
EUR
Покупка 31.62Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное