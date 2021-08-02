В Украине за минувшие сутки зафиксировали 265 случаев COVID-19, четыре человека умерли

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.



Среди новых больных: 11 детей и 1 работников.



За минувшие сутки 385 человек попали в больницы, 4 - умерли, 176 человек выздоровели.



За все время:

◾️ заболело - 2253534 лица;

◾️ выздоровели - 2187170 человек;

◾️ летальных случаев - 52 955;



За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb