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В Украине за минувшие сутки выявлено 41 229 случаев COVID-19

11 февраля, 2022 пятница
08:24
Общество

За минувшие сутки, 10 февраля, в Украине зафиксировали 41 229 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них среди детей - 3369, медработников - 1247)

Об этом передает пресс-центр Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 4 462 970 человек;

  • выздоровели – 3 750 826 человек;

  • летальных исходов – 102 403;

  • проведено ПЦР-тестов – 18 920 897.

За сутки 10 февраля в Украине:

  • зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 3 369, медработников – 1247);

  • 72 255 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую  – 30 641 человек, дополнительную дозу получили 469 человек, бустерную дозу – 20 319 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 936 человек;

  • летальных исходов – 236;

  • выздоровели – 20 850 человек.

В общей сложности проведено 30 997 467 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 3880;
Винницкая область – 1001;
Волынская область – 1118;
Днепропетровская область – 2420;
Донецкая область – 1545;
Житомирская область – 2602;
Закарпатская область – 928;
Запорожская область – 1423;
Ивано-Франковская область – 1441;
Киевская область – 1373;
Кировоградская область – 494;
Луганская область – 756;
Львовская область – 2280;
Николаевская область – 957;
Одесская область – 3918;
Полтавская область – 1523;
Ривненская область – 1917;
Сумская область – 1471;
Тернопольская область – 1379;
Харьковская область – 2016;
Херсонская область – 1373;
Хмельницкая область – 2109;
Черкасская область – 1232;
Черновицкая область – 1062;
Черниговская область – 1476.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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