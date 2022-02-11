В Украине за минувшие сутки выявлено 41 229 случаев COVID-19

Об этом передает пресс-центр Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 462 970 человек;

выздоровели – 3 750 826 человек;

летальных исходов – 102 403;

проведено ПЦР-тестов – 18 920 897.

За сутки 10 февраля в Украине:

зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 3 369, медработников – 1247);

72 255 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую – 30 641 человек, дополнительную дозу получили 469 человек, бустерную дозу – 20 319 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 936 человек;

летальных исходов – 236;

выздоровели – 20 850 человек.

В общей сложности проведено 30 997 467 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек.



Количество заболеваний в регионах за сутки:



г. Киев – 3880;

Винницкая область – 1001;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2420;

Донецкая область – 1545;

Житомирская область – 2602;

Закарпатская область – 928;

Запорожская область – 1423;

Ивано-Франковская область – 1441;

Киевская область – 1373;

Кировоградская область – 494;

Луганская область – 756;

Львовская область – 2280;

Николаевская область – 957;

Одесская область – 3918;

Полтавская область – 1523;

Ривненская область – 1917;

Сумская область – 1471;

Тернопольская область – 1379;

Харьковская область – 2016;

Херсонская область – 1373;

Хмельницкая область – 2109;

Черкасская область – 1232;

Черновицкая область – 1062;

Черниговская область – 1476.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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