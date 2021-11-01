В Украине за минувшие сутки обнаружили около 14 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 936 238 человек; выздоровели – 2 442 098 человек; летальных исходов – 68 027.

За сутки 31 октября 2021 года в Украине зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 905, медработников – 111).

В свою очередь, за прошедшие сутки госпитализировано 3 828 человек, умерло - 298, а поправилось - 5 885.

Протестовали:

методом ПЦР – 29 021 человека;

методом ИФА – 7 648;

экспресс-тестами – 26 674.

За сутки больше всего новых случаев в Харьковской (+1227), Одесской (+1281), Львовской (+1166), Запорожской областях (+895).





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