В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили более 41 тыс. человек, 280 умерли
За минувшие сутки, 9 февраля, в Украине зафиксировали 41 694 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них среди детей – 3486, медработников – 1101)
Об этом передает пресс-центр Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
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заболело – 4 421 741 человек;
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поправилось – 3 729 976 человек;
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летальных исходов – 102 167;
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проведено ПЦР-тестирование – 18 842 668.
За сутки 9 февраля в Украине:
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зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3486, медработников – 1101);
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70 678 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.
Также за минувшие сутки:
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госпитализированы – 4 128 человек;
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летальных исходов – 280;
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поправилось – 16 628 человек.
В общей сложности проведено 30 925 212 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 512 531 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 3880;
Винницкая область – 1001;
Волынская область – 1118;
Днепропетровская область – 2420;
Донецкая область – 1545;
Житомирская область – 2602;
Закарпатская область – 928;
Запорожская область – 1423;
Ивано-Франковская область – 1441;
Киевская область – 1373;
Кировоградская область – 494;
Луганская область – 756;
Львовская область – 2280;
Николаевская область – 957;
Одесская область – 3918;
Полтавская область – 1523;
Ровенская область – 1917;
Сумская область – 1471;
Тернопольская область – 1379;
Харьковская область – 2016;
Херсонская область – 1373;
Хмельницкая область – 2109;
Черкасская область – 1232;
Черновицкая область – 1062;
Черниговская область – 1476.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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