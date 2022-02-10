В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили более 41 тыс. человек, 280 умерли

Об этом передает пресс-центр Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 421 741 человек;

поправилось – 3 729 976 человек;

летальных исходов – 102 167;

проведено ПЦР-тестирование – 18 842 668.

За сутки 9 февраля в Украине:

зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3486, медработников – 1101);

70 678 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 128 человек;

летальных исходов – 280;

поправилось – 16 628 человек.

В общей сложности проведено 30 925 212 прививок. С начала вакцинальной кампании первую дозу получили 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 512 531 человек.



Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев – 3880;

Винницкая область – 1001;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2420;

Донецкая область – 1545;

Житомирская область – 2602;

Закарпатская область – 928;

Запорожская область – 1423;

Ивано-Франковская область – 1441;

Киевская область – 1373;

Кировоградская область – 494;

Луганская область – 756;

Львовская область – 2280;

Николаевская область – 957;

Одесская область – 3918;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область – 1917;

Сумская область – 1471;

Тернопольская область – 1379;

Харьковская область – 2016;

Херсонская область – 1373;

Хмельницкая область – 2109;

Черкасская область – 1232;

Черновицкая область – 1062;

Черниговская область – 1476.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



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