В Украине за минувшие сутки было зафиксировано еще более 13,6 тыс. Случаев COVID-19

Об этом сообщила пресс служба Министерства здравоохранения в Facebook.



Согласно сообщению, за сутки 14 октября зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, 1177 детей и 170 медицинских работников.



Отмечается, что 4947 человек были госпитализированы. Летальных случаев зафиксировано 202, а выздоровела 4591 человек.



По информации прессслужбы, за все время пандемии в Украине заболело 2610899 человек, выписаны - 2316582, а умерло - 60 137. ПЦР-тестирования за все время было проведено 13482871.



Кроме того, по данным Минздрава, с начала прививочной кампании привито 7794189 человек, из них одну дозу получили 7794187 люди, а полностью иммунизированы 6364933 человека. Всего проведено 14159120 прививок.

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