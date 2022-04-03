В Украине за месяц задержали около 600 диверсантов, – МВД
В Украине за месяц правоохранители задержали около 600 диверсантов, которые сотрудничали с агрессором и помогали оккупантам
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
"В течение последнего месяца только подразделениями Национальной полиции было задержано около 600 диверсантов. ВРГ были разными по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач", - рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.
Диверсанты в большинстве своем документировали позиции ВСУ, поскольку в их телефонах есть фото украинских военных, подразделений и блокпостов. Только за минувшие сутки, 2 апреля, в Днепропетровской области было задержано 5 потенциальных членов ДРГ. Они были переданы Службе безопасности Украины.
Представитель МВД призвал украинцев быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных лиц обращаться в полицию.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что российские диверсионные группы могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное