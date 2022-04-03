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В Украине за месяц задержали около 600 диверсантов, – МВД

3 апреля, 2022 воскресенье
10:17
война с Россией

В Украине за месяц правоохранители задержали около 600 диверсантов, которые сотрудничали с агрессором и помогали оккупантам

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"В течение последнего месяца только подразделениями Национальной полиции было задержано около 600 диверсантов. ВРГ были разными по составу, по количеству лиц и, очевидно, предназначались для выполнения различных задач", - рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

Диверсанты в большинстве своем документировали позиции ВСУ, поскольку в их телефонах есть фото украинских военных, подразделений и блокпостов. Только за минувшие сутки, 2 апреля, в Днепропетровской области было задержано 5 потенциальных членов ДРГ. Они были переданы Службе безопасности Украины.

Представитель МВД призвал украинцев быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных лиц обращаться в полицию.

  • Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что российские диверсионные группы могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.

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