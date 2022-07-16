В Украине за госизмену будут судить экс-работника СБУ в Крыму
В Украине будут судить экс-работника СБУ в Крыму, который перешел на сторону ФСБ РФ и координировал кибератаки на украинские ресурсы
Об этом сообщило ДБР в телеграмме .
В 2014 году, во время оккупации Крыма, экс-сотрудник СБУ перешел служить в ФСБ РФ и вредил суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины.
На новой должности он организовывал, контролировал и координировал деятельность хакерских группировок, которые осуществляли кибератаки на украинские власти, предприятия, учреждения и организации.
ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника СБУ по подозрению в государственной измене. Обвинительный акт направлен в суд. Предателю грозит до 15 лет тюрьмы.
- 29 июня ДБР завершило спецрасследование по 6 судьям-предателям Апелляционного суда Крыма, им грозит 12-15 лет лишения свободы.
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