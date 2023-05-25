В Украине за год восстановили треть разрушенных мостов

Об этом рассказал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы уже продемонстрировали всему миру, что способны к быстрому восстановлению даже в условиях постоянных российских атак. За год мы восстановили для проезда 130 искусственных сооружений и треть всех разрушенных железнодорожных мостов. Работаем над пассивной защитой подстанций и мы видим эффективность нашей работы", - сказал он.

Кубраков также отметил, что ключевым приоритетом Министерства является реализация тех проектов, которые вернут украинцев домой и стабилизируют ситуацию в громадах. Речь идет, в частности, о защите объектов критической инфраструктуры — уже обеспечено пассивной защитой более 100 объектов энергетики.

Кроме этого, Министерство работает над строительством и ремонтом жилья, а также восстановлением транспортного сообщения с освобожденными громадами.