В Украине за две недели уровень смертности от коронавируса вырос более чем вдвое, - Киевская школа экономики

Об этом во время брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"По состоянию на сейчас в среднем за неделю мы имеем 114 умерших в сутки, тогда как на прошлой неделе было 80 умерших за сутки в среднем, а еще неделю раньше - 50. То есть за две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем в два раза", - сказал он.

Ганиченко отметил, что текущий квартал проходит сейчас абсолютно прогнозируемо, а показатель смертности движется по "желтым сценарию".

"Ожидаем, что к концу сентября мы будем иметь около 56-57 тысяч умерших, и этот показатель еще будет ретроспективно обновляться. На конец текущего квартала прогнозы KSE абсолютно оправдались - будем иметь около 58 000 летальных случаев", - добавил он.

Напомним, в течение суток 27 сентября было зарегистрировано 6552 новых случая COVID-19 (в том числе 574 ребенка и 165 медработников), 143 человека погибли, 2927 пациентов выздоровели.

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