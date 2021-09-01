В Украине за август 2021 года выделили рекордную сумму на пенсии
Суммы выплат за август оказались рекордными с начала 2021 года
Об этом сообщает пресс служба ПФУ.
Отмечается, что в августе ПФУ направил на выплату пенсионерам 44300000000 грн - максимальный месячный объем совокупных пенсионных выплат в 2021 году.
В июле ПФУ выплатил 42400000000 грн, в июне и мае - по 42600000000 грн, в апреле - 43 млрд грн, в марте - 42800000000 грн, в феврале и январе - по 40200000000 грн.
Всего за первые восемь месяцев 2021 ПФУ выплатил пенсионерам 343500000000 грн. В январе-июле 2020 года были +310300000000 грн (на 11,3% меньше, чем в 2021).
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