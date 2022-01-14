В Украине за 2021 год поженились 200 тыс. пар, почти 30 тыс. развелись
За 2021 год в Украине поженилось 214 012 пар и развелось - 29 587
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.
По сравнению с показателями 2020 года, в 2021 году количество браков выросло на 46 038, а количество разводов - на 657.
Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных браков:
- город Киев – 25 301;
- Днепропетровская область – 18 77;
- Одесская область – 15 910;
- Харьковская область – 15 458;
- Львовская область – 13 706.
Кроме этого, в 2021 году украинцы стали чаще менять имена - 15 861 человек официально изменил данные о фамилии, имени или отчестве.
- Напомним, Кабинет министров позволит украинцам подавать документы о намерении жениться на портале "Дия".
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