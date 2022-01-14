В Украине за 2021 год поженились 200 тыс. пар, почти 30 тыс. развелись

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.



По сравнению с показателями 2020 года, в 2021 году количество браков выросло на 46 038, а количество разводов - на 657.



Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных браков:

город Киев – 25 301;

Днепропетровская область – 18 77;

Одесская область – 15 910;

Харьковская область – 15 458;

Львовская область – 13 706.

Напомним, Кабинет министров позволит украинцам подавать документы о намерении жениться на портале "Дия".

Наибольшее количество регистраций осуществлено органами ГРАЦС Днепропетровской области – 107 567 (9%) и Киева – 105 569 (8%).Кроме этого, в 2021 году украинцы стали чаще менять имена - 15 861 человек официально изменил данные о фамилии, имени или отчестве.