В Украине за 2 года заменят старые пригородные поезда, - Мининфраструктуры

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Укринформ.



"Мы уже сейчас активно обновляем подвижной состав. Ежемесячно Укрзализныця получает несколько десятков новых вагонов. Также планируем заменить и пригородные поезда. Первыми будем заменять электрички. Затем перейдем в дизельные пригородные поезда. За два года планируем завершить процесс замены всех пригородных поездов", – сказал Кубраков.



Он считает такие планы реальными и также отмечает, что два года назад никто не верил, что в Украине будет отремонтировано такое количество дорог.



"Но мы это сделали. Так же будет и с поездами. Если говорить о Черкасчине, то через два года здесь не будет старых дизельных локомотивов 1972 выпуска", - добавил министр.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель Украина" в Киеве, которое находится в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

В Министерстве инфраструктуры заявили , что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.