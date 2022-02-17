В Украине за 2 года заменят старые пригородные поезда, - Мининфраструктуры
Мининфраструктуры планирует через два года заменить все старые пригородные поезда в Украине на современные
Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Укринформ.
"Мы уже сейчас активно обновляем подвижной состав. Ежемесячно Укрзализныця получает несколько десятков новых вагонов. Также планируем заменить и пригородные поезда. Первыми будем заменять электрички. Затем перейдем в дизельные пригородные поезда. За два года планируем завершить процесс замены всех пригородных поездов", – сказал Кубраков.
Он считает такие планы реальными и также отмечает, что два года назад никто не верил, что в Украине будет отремонтировано такое количество дорог.
"Но мы это сделали. Так же будет и с поездами. Если говорить о Черкасчине, то через два года здесь не будет старых дизельных локомотивов 1972 выпуска", - добавил министр.
- Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель Украина" в Киеве, которое находится в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.
- В Министерстве инфраструктуры заявили , что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.
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