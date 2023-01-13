В Украине взломали е-систему и пытались легализовать незаконные застройки

Об этом заявил начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

Согласно информации, киберспециалисты СБУ разоблачили и остановили злоумышленников, пытавшихся легализовать незаконные застройки путем несанкционированного доступа к Единой государственной электронной системе в сфере строительства. Также установлено, что злоумышленники выдавали поддельные сертификаты аттестации архитекторов.

По данным спецслужбы, к организации сделок причастны высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов Украины и органов государственной власти, местного самоуправления, а также отдельных коммерческих структур.

"Мы вовремя разоблачили незаконную схему и не позволили злоумышленникам взломать государственную электронную систему. Речь идет не об обычном кибер-взломе, а о преступлении, которое могло бы привести к очень серьезным последствиям в будущем. Если бы не реакция СБУ, в Украине могли бы узаконить сотни проблемных застроек, которые были построены с нарушением действующих требований и стандартов. А это – риск техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций. А значит, и риск для тысяч украинцев", – подчеркнул Витюк.

Злоумышленники пытались незаконно получить деньги через подделку и продажу разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди разоблаченных махинаций – незаконные регистрации объектов, имеющих нарушения государственных строительных норм. Противоправная деятельность могла привести к техногенным авариям и другим чрезвычайным ситуациям на территории проблемных новостроек.

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