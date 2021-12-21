В Украине выздоровел первый инфицированный штаммом "Омикрон"

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.



Он сообщил, в каком состоянии находится первый инфицированный новым штаммом коронавируса.



"Что касается случая "Омикрона", выявленного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - отметил Игорь Кузин.

Напомним, ночью 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай штамма "Омикрон" в Украине.

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