В Украине выйдет третий тираж дневника Вакуленко, убитого оккупантами в Харьковской области
Издательство Vivat решило допечатать третий тираж дневника писателя Владимира Вакуленко, убитого во время оккупации Изюмского района
Об этом " Суспільному " рассказали в пресс-службе издательства.
Первый тираж в 1500 экземпляров раскупили быстрее, чем ожидалось – всего за три недели. Все вырученные средства – более 240 тыс. грн – были переданы семье погибшего писателя.
Второй тираж составил 2600 экземпляров, и по состоянию на сегодняшний день он почти весь продан. С него семье перечислят 15% средств.
Допечатку третьего тиража (3100 экземпляров) планируют начать в октябре.
"Средний первый тираж любого издания в издательстве Vivat — 3100. В зависимости от того, какой это жанр и какой автор, именно первый месяц и показывает динамику. Обычно в течение этого месяца продается не менее 1000–1500 экземпляров. В то же время для книги "Я превращаюсь. .." эта цифра была еще выше — продался не только тираж, печать которого оплатил Международный фонд "Возрождение", но и тот, который издательство допечатывало, понимая, что судьба Владимира Вакуленко-К. и его семьи для многих стала символом", - рассказала журналистам заместитель главреда издательства Vivat Елена Рыбка.
Детский писатель Владимир Вакуленко был убит в ходе российской оккупации Изюмского района Харьковской области. Долгое время его считали пропавшим без вести, но в конце ноября прошлого года ДНК-экспертиза подтвердила, что одно из тел, найденных после деоккупации региона, принадлежит писателю. Известно, что он был застрелен в промежутке между 24 марта и 12 мая 2022 года.
В марте 2023 года в Харькове презентовали дневник Вакуленко, который писательница и общественный деятель Виктория Амелина нашла закопанным в саду под вишней после деоккупации региона.
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