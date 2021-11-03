В Украине выйдет первая детская книга о стандартах безбарьерной среды

Книга увидит свет в начале декабря.



"Впервые в Украине (а может, и не только), - отмечает автор, - мы говорим о стандартах доступной среды абсолютно простым, понятным даже детям языком. Теперь ни у кого не будет возникать вопрос: а каким должен быть правильный пандус?"

В новой книге Оксаны Драчковской говорится, как Зайчик-"нестрибайчик" впервые отправляется в настоящее далекое путешествие. Сможет ли он попасть в обычный поезд, преодолеть переход через улицу большого города и сесть в автобус или трамвай? Благодаря иллюстрациям художницы, финалистки Болонской выставки детских иллюстраций Оксаны Драчковской-младшей, читатели ярко переживут вместе с Зайкой все его приключения.

"Зайчик-"нестрибайчик" путешествует" - это несколько иная по жанру книга, - говорит писательница. - Она наполовину нон-фикшн (познавательная, просветительская). На фоне увлекательной истории о путешествии героя и его родных в большой город рассказывается об основах архитектурной и инфраструктурной доступности. И они, как оказывается, очень просты".









Автор признается, что не планировала писать продолжение истории о "Зайке-нестрибайчике", но эту идею ей постоянно "подбрасывали" читатели и журналисты. "Я некоторое время отвергала эту мысль, считая систему сиквелов несколько искусственной, – добавляет Оксана Драчковская. - Но потом, наблюдая, как растет и развивается мой сын, поняла, что и читатели первого "Зайчика" повзрослели и готовы воспринимать более сложную информацию".

Книга увидела свет в рамках областной программы поддержки книгоиздания Черновицкой областной государственной администрации и благодаря "народному гранту" - 100 благотворительным взносам меценатов.