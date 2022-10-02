В Украине выйдет переиздание романа "Гарри Поттер" в цветах государственного флага

Об этом сообщает в своем Twitter главный редактор издательства Иван Малкович.

"Пятый иллюстрированный Гарри Поттер будет в самых правильных цветах. Мировая премьера – 11 октября! Уже вот-вот…", - пишет Малкович.

3D-копии керамического петушка, который вместе с кухонным шкафчиком остался невредимым в разбомбленной Россией многоэтажке в Бородянке, будут подарены ведущим музеям мира.

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