В Украине выйдет переиздание романа "Гарри Поттер" в цветах государственного флага
Издательство А-ба-ба-га-ла-ма-га 11 октября выпустит переиздание романа "Гарри Поттер и Орден Феникса" с обложкой в цветах украинского флага
Об этом сообщает в своем Twitter главный редактор издательства Иван Малкович.
"Пятый иллюстрированный Гарри Поттер будет в самых правильных цветах. Мировая премьера – 11 октября! Уже вот-вот…", - пишет Малкович.
- 3D-копии керамического петушка, который вместе с кухонным шкафчиком остался невредимым в разбомбленной Россией многоэтажке в Бородянке, будут подарены ведущим музеям мира.
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