В Украине выявлено 962 новых заражения коронавирусом, умерли 14 человек
По состоянию на утро 30 июля в Украине зафиксировано 2 251 869 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 930 - летальные, 2 186 353 лица выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 29 июля было зарегистрировано 962 новых случая COVID-19 (в том числе 51 ребенок и 49 медработников), 14 человек умерли, 504 пациента выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 233 случая;
- Винницкая область - 27 случаев;
- Волынская область - 14 случаев;
- Днепропетровская область - 64 случая;
- Донецкая область - 69 случаев;
- Житомирская область - 29 случаев;
- Закарпатская область - 18 случаев;
- Запорожская область - 44 случая;
- Ивано-Франковская область - 16 случаев;
- Киевская область - 31 случай;
- Кировоградская область - 9 случаев;
- Луганская область - 32 случая;
- Львовская область - 51 случай;
- Николаевская область - 20 случаев;
- Одесская область - 83 случая;
- Полтавская область - 17 случаев;
- Ривненская область - 6 случаев;
- Сумская область - 27 случаев;
- Тернопольская область - 8 случаев;
- Харьковская область - 72 случая;
- Херсонская область - 28 случаев;
- Хмельницкая область - 16 случаев;
- Черкасская область - 23 случая;
- Черновицкая область - 18 случаев;
- Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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