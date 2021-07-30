В Украине выявлено 962 новых заражения коронавирусом, умерли 14 человек

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 29 июля было зарегистрировано 962 новых случая COVID-19 (в том числе 51 ребенок и 49 медработников), 14 человек умерли, 504 пациента выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 233 случая;

Винницкая область - 27 случаев;

Волынская область - 14 случаев;

Днепропетровская область - 64 случая;

Донецкая область - 69 случаев;

Житомирская область - 29 случаев;

Закарпатская область - 18 случаев;

Запорожская область - 44 случая;

Ивано-Франковская область - 16 случаев;

Киевская область - 31 случай;

Кировоградская область - 9 случаев;

Луганская область - 32 случая;

Львовская область - 51 случай;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 83 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ривненская область - 6 случаев;

Сумская область - 27 случаев;

Тернопольская область - 8 случаев;

Харьковская область - 72 случая;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 23 случая;

Черновицкая область - 18 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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