Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Украине выявили пять новых случаев заражения штаммом "Омикрон"

В Украине выявили пять новых случаев заражения штаммом "Омикрон"

29 декабря, 2021 среда
12:23
Общество

Министерство здравоохранения информирует, что по состоянию на 28 декабря в Украине выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19 от штамма "Омикрон"

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве напомнили, что первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" был подтвержден 18 декабря в Главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья с помощью секвенатора.

Пять новых случаев было выявлено в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского.

Таким образом, было выявлено шесть случаев заражения штаммом "Омикрон": два случая среди жителей Киева и два - у жителей Киевской области, по одному - во Львове и Днепре. Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах). Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования.

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

В Минздраве рекомендуют для уменьшения риска инфицирования новым штаммом воздержаться от поездок в страны, где распространен "Омикрон".

  • Напомним, за сутки 28 декабря было зарегистрировано 5454 новых случая COVID-19 (в том числе 353 ребенка и 98 медработников), 12 352 пациента выздоровели, 307 человек умерли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Коронавирус
Читайте также:
28 декабря, 2021 вторник
В РФ заявили о готовности использовать войска для "защиты своих граждан" за границей
Генріх Мхітарян
28 декабря, 2021 вторник
Любимого футболиста Луческу назначат спортивным директором российского клуба
закриття "Міжнародного меморіалу"
28 декабря, 2021 вторник
"Попытка подавить свободу слова и стереть историю": США и Великобритания отреагировали на ликвидацию "Мемориала" в РФ
Киев
-6
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.06
    Покупка 27.06
    Продажа 27.3
  • EUR
    Покупка 30.48
    Продажа 30.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
29 декабря
13:46
Укрзализныця запустила модернизированный электропоезд на новом маршруте Бахмут - Харьков
13:38
Эстония осудила ликвидацию Мемориала и заявила о готовности взять на работу сотрудников общества
13:18
Кабмин установил размер доплат учителям с 1 января
13:15
Наталія Поклонська
СБУ завершила расследование в отношении Аксенова и Поклонской: им грозит до 15 лет тюрьмы
13:01
путин
Путин внес законопроект об упрощенном предоставлении гражданства РФ рожденным в СССР и их детям
13:01
Председатель Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни
12:55
Промоутер рассказал, когда Беринчик проведет чемпионское сражение в категории Ломаченко
12:52
Обороняли порт и зачищали аэродром: в Одесской области состоялись учения морпехов
12:41
Илон Маск
Маск продал еще часть акций Tesla стоимостью $1 млрд
12:31
ВСУ
В Донецкой области обнаружили застреленного военного-контрактника: САП начала расследование
12:14
Наталья Диденко
В Украину придут сухая погода и потепление, - синоптик Наталья Диденко о прогнозе на 30 декабря
12:07
Ликвидация "Мемориала" в РФ лишает голосов жертв притеснений и репрессий, - МИД Германии
12:03
"Шахтер" предложил 15 млн евро за футболиста сборной Бразилии
11:58
Самый долгий развод в Голливуде: Шварценеггер официально развелся с женой
11:51
Заупокойная свеча и кислородные концентраторы: в МВД назвали причину смертоносного пожара в больнице на Франковщине
11:48
Пытались пересечь границу в Луганской области: пограничники задержали пятерых граждан Узбекистана
11:29
права
Автомат или механика: с сегодняшнего дня в водительском удостоверении появится новая отметка
11:27
Объявлено имя лучшего футболиста УПЛ 2021 года
11:23
Газпром
В России заявили, что готовы увеличить поставки газа в Европу при условии долгосрочных контрактов с Газпромом
11:22
В Полтавской области из-за непогоды отменили около 20 междугородных автобусных рейсов
11:11
Чуть не умер: промоутер назвал настоящую причину поражения обидчика Ломаченко Лопеса
11:06
снайпер россия
Оккупанты в Крыму провели учения снайперов и подразделений связи и радиоэлектронной борьбы
10:45
В Гонконге полиция провела рейд в продемократическом издании Stand News, арестованы шесть человек
10:39
Больной COVID-19 Шевченко рассказал о своем состоянии
10:32
Грабил дома в Украине: на границе с РФ задержали россиянина
10:16
Хосеп Боррель
Боррель: ЕС должен присутствовать на переговорах США и РФ по гарантиям безопасности
10:01
Байден
Переговоры США с РФ: Байден прокомментировал возможность встречи с Путиным в январе
10:01
Непобедимый украинский тяжеловес вернется на ринг 1 января
09:56
Михаил Подоляк
"Парламент работает в целом эффективно": советник Ермака Подоляк прокомментировал возможность досрочных выборов
09:36
Укрзализныця запустила прямые поезда из Василькова в Киев
09:35
Промоутер поставил точку в разговорах о реванше Ломаченко и Лопеса
09:15
В Украине 165 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
09:01
У Фьюри неожиданно сменился соперник по чемпионскому бою
08:58
Донетчина и Черниговщина перешли из "желтой" зоны карантина в "оранжевую"
08:56
В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе: погиб мужчина, еще один ранен
08:40
Коронавирус в Украине: в течение суток - 5454 новых заражения, 307 человек умерли
08:40
Минцифры тестирует в приложении "Дия" уведомление о судебных заседаниях
08:21
Оккупанты в ОРДЛО разместили по линиям отвода танки, "грады" и гаубицы, - ОБСЕ
08:15
Абсолютный чемпион мира согласился провести бой против Ломаченко
08:00
В Косове прогремел взрыв в больнице, погибли по меньшей мере двое пациентов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV