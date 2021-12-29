В Украине выявили пять новых случаев заражения штаммом "Омикрон"

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В министерстве напомнили, что первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" был подтвержден 18 декабря в Главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья с помощью секвенатора.



Пять новых случаев было выявлено в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского.



Таким образом, было выявлено шесть случаев заражения штаммом "Омикрон": два случая среди жителей Киева и два - у жителей Киевской области, по одному - во Львове и Днепре. Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах). Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования.



В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.



В Минздраве рекомендуют для уменьшения риска инфицирования новым штаммом воздержаться от поездок в страны, где распространен "Омикрон".

Напомним, за сутки 28 декабря было зарегистрировано 5454 новых случая COVID-19 (в том числе 353 ребенка и 98 медработников), 12 352 пациента выздоровели, 307 человек умерли.