В Украине выявили 12 вариантов штамма "Дельта", один из них - новый

Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики в Facebook.



На исследование предоставили 74 образца, взятых у пациентов из 9 регионов в период с 18 ноября по 1 декабря. Ученые установили, что все 100% образцов являются вариантами штамма "Дельта".



"Ученые ИМБГ зафиксировали 12 различных вариантов штамма "Дельта", однако их спектр отличается от тех, которые были распространены в ноябре. В частности, обнаружен новый для Украины вариант "Дельта"-штамма AY.122, активно распространяющийся в России и характеризующийся тяжелым течением болезни, высокой скоростью инфицирования и высокой смертностью", - отмечает институт.



Вариант AY.122 нашли в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира и Одессы. Высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в частности варианта AY.122.



Среди представленных образцов не обнаружили штамм "Омикрон".

Напомним, ночью 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай штамма "Омикрон" в Украине. 21 декабря больной выздоровел.

По состоянию на утро 23 декабря в Украине выявили 3 630 391 случай коронавируса, из них 94 184 - летальные, 3 393 420 человек выздоровели.