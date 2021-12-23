В Украине выявили 12 вариантов штамма "Дельта", один из них - новый
Украинские ученые выявили 12 вариантов штамма "Дельта", циркулирующих в стране. Один из них - новый - мог попасть из России
Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики в Facebook.
На исследование предоставили 74 образца, взятых у пациентов из 9 регионов в период с 18 ноября по 1 декабря. Ученые установили, что все 100% образцов являются вариантами штамма "Дельта".
"Ученые ИМБГ зафиксировали 12 различных вариантов штамма "Дельта", однако их спектр отличается от тех, которые были распространены в ноябре. В частности, обнаружен новый для Украины вариант "Дельта"-штамма AY.122, активно распространяющийся в России и характеризующийся тяжелым течением болезни, высокой скоростью инфицирования и высокой смертностью", - отмечает институт.
Вариант AY.122 нашли в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира и Одессы. Высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в частности варианта AY.122.
Среди представленных образцов не обнаружили штамм "Омикрон".
- Напомним, ночью 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай штамма "Омикрон" в Украине. 21 декабря больной выздоровел.
- По состоянию на утро 23 декабря в Украине выявили 3 630 391 случай коронавируса, из них 94 184 - летальные, 3 393 420 человек выздоровели.
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