В Украине выйдет книга Сашка Дерманского и Татьяны Копытовой о спасении животных во время войны
В харьковском издательстве Vivat увидит свет книга детского писателя Сашка Дерманского и иллюстратора Татьяны Копытовой о спасении животных во время войны
Об этом сообщила в Facebook Татьяна Копытова.
Выход книги стал возможен при содействии правозащитной организации UAnimals. Первая презентация запланирована в Киеве уже в эти выходные.
"Рада представить вам первую презентацию результата почти годового труда целой команды людей и моего личного клада - книги "Клуб спасенных, непушистые истории". Это 10 иллюстрированных историй. 10 судьб. 10 рассказов и 30 иллюстраций об испытаниях и о любви", - написала иллюстратор.
По ее словам, первые иллюстрации со спасенными от войны животными появились в ее "военном дневнике" еще в начале полномасштабного вторжения. А потом возникла идея создать книгу.
"Я собирала рассказы реальных людей и животных и рисовала, а написал рассказы невероятный Сашко Дерманский, который настолько глубоко ощутил тему, настолько мастерски и щемяще изложился в каждой истории, талантливо проведя сквозь каждую из них красной линией глубинные важные смыслы о добре и любви, что эта книга не оставит равнодушным никого: ни детей, ни взрослых", – написала Копытова.
Позже она уточнила, что книга еще в типографии.
"Скорее всего, книгу еще не успеют напечатать до события (презентации 10 сентября, - ред.), но это произойдет в ближайшее время, и я сразу сообщу всем", - написала Копытова.
- Выход книги Сашка Дерманского издательство анонсировало еще в июне. Рабочее название было "Несокрушимые зверьки".
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