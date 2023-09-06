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В Украине выйдет книга Сашка Дерманского и Татьяны Копытовой о спасении животных во время войны

6 сентября, 2023 среда
16:37
Культура

В харьковском издательстве Vivat увидит свет книга детского писателя Сашка Дерманского и иллюстратора Татьяны Копытовой о спасении животных во время войны

Об этом сообщила в Facebook Татьяна Копытова.

Выход книги стал возможен при содействии правозащитной организации UAnimals. Первая презентация запланирована в Киеве уже в эти выходные.

"Рада представить вам первую презентацию результата почти годового труда целой команды людей и моего личного клада - книги "Клуб спасенных, непушистые истории". Это 10 иллюстрированных историй. 10 судьб. 10 рассказов и 30 иллюстраций об испытаниях и о любви", - написала иллюстратор.

По ее словам, первые иллюстрации со спасенными от войны животными появились в ее "военном дневнике" еще в начале полномасштабного вторжения. А потом возникла идея создать книгу.

"Я собирала рассказы реальных людей и животных и рисовала, а написал рассказы невероятный Сашко Дерманский, который настолько глубоко ощутил тему, настолько мастерски и щемяще изложился в каждой истории, талантливо проведя сквозь каждую из них красной линией глубинные важные смыслы о добре и любви, что эта книга не оставит равнодушным никого: ни детей, ни взрослых", – написала Копытова.

Позже она уточнила, что книга еще в типографии.

"Скорее всего, книгу еще не успеют напечатать до события (презентации 10 сентября, - ред.), но это произойдет в ближайшее время, и я сразу сообщу всем", - написала Копытова.

  • Выход книги Сашка Дерманского издательство анонсировало еще в июне. Рабочее название было "Несокрушимые зверьки".
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