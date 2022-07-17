В Украине вышел трейлер фильма о сбитии россиянами пассажирского самолета рейса MH17
Компания BABYLON'13 выпустила трейлер фильма "Железные бабочки" о сбитии Россией пассажирского самолета рейса MH17 над ОРДО в 2014 году
Об этом говорится на ютуб-канале кинокомпании.
"Железные бабочки" тщательно составляет картину крушения малазийского самолета МН17 и особое внимание уделяет российской пропагандистской машине, которая постоянно меняла риторику по катастрофе. При этом фильм органично сочетает в себе архивные кадры, вырезки из дел и фрагментов телеэфира, интервью, документальные наблюдения, элементы перформанса и анимации", - подчеркнули в BABYLON'13.
В трейлере также использованы отрывки из аудиоперехвата разговора российских захватчиков, ставшего одним из доказательств по делу сбивания самолета.
Режиссером фильма стал Роман Любый, а продюсерами выступили Андрей Котляр, Владимир Тихий, Давид Лехмер, Изабель Бертолон, Богумила Жлуктенко.
BABYLON'13 создает фильм совместно с немецкими компаниями TRIMAFILM и RBB/ARTE, а также при поддержке Украинского культурного фонда и Госкино.
- 17 июля 2014 года, ровно 8 лет назад, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми сбили на временно оккупированной территории Донбасса в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо россиянам, в котором обвинили в сбитии лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады оружия. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.
- В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
- В 2019 году дело о крушении частично передано в Гаагский суд.
- 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушание по существу дела.
- 8 декабря 2021 родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
- ЕСПЧ перенес рассмотрение дела Украины и Нидерландов против России.
- 20 декабря 2021 года прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета и назвали обвиняемых виновными в убийстве.
- 21 декабря 2021 года прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам.
- Нидерландская прокуратура выдвинула требование о пожизненном заключении для всех обвиняемых в сбыте самолета рейса MH17.
- ЕСПЧ анонсировало на 26 января слушания по трем заявлениям относительно российско-украинской войны, в частности о сбитом в 2014 году в ОРДО пассажирском самолете рейса MH17.
- 2 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о дальнейшем сотрудничестве по расследованию катастрофы МН17.
- 10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17. Приговор ждут до конца года.
- 16 июля 2022 года ЕС призвал привлечь к ответственности виновных в сбыте самолета.
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