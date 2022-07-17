Об этом говорится на ютуб-канале кинокомпании.

"Железные бабочки" тщательно составляет картину крушения малазийского самолета МН17 и особое внимание уделяет российской пропагандистской машине, которая постоянно меняла риторику по катастрофе. При этом фильм органично сочетает в себе архивные кадры, вырезки из дел и фрагментов телеэфира, интервью, документальные наблюдения, элементы перформанса и анимации", - подчеркнули в BABYLON'13.

В трейлере также использованы отрывки из аудиоперехвата разговора российских захватчиков, ставшего одним из доказательств по делу сбивания самолета.

Режиссером фильма стал Роман Любый, а продюсерами выступили Андрей Котляр, Владимир Тихий, Давид Лехмер, Изабель Бертолон, Богумила Жлуктенко.

BABYLON'13 создает фильм совместно с немецкими компаниями TRIMAFILM и RBB/ARTE, а также при поддержке Украинского культурного фонда и Госкино.

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