В Украине выросло производство электроэнергии, однако дефицит еще достаточно существенный, - Укрэнерго
В Украине выросло производство электроэнергии за счет выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и гидроэлектростанциях
Об этом сообщает Укрэнерго .
По данным компании, потребление электроэнергии прогнозируется незначительно выше, чем в четверг. Дефицит в энергосистеме достаточно существенный, однако выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, отмечают энергетики.
Облэнерго получило лимиты в сутки, при их превышении могут быть применены аварийные отключения.
В Укрэнерго отмечали, что вечером 19 января в результате вражеского артобстрела вновь отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции.
"Линию оперативно удалось вернуть в работу", – подчеркнули в компании.
Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко говорил, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны, ведь на станции – 6 энергоблоков, которые еще в феврале 2022 года выдавали в энергосистему Украины более 6 000 МВт электроэнергии.
- Вечером 19 января ДТЭК сообщил, что Днепропетровщина может вернуться к графикам стабилизационных отключений. Ранее в области значительно превышали лимиты потребления, применялись аварийные отключения.
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