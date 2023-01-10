В Украине выросло общее количество раненых в результате боевых действий детей
В Украине по состоянию на 10 января 2023 года по меньшей мере 879 детей получили ранения в результате вооруженной агрессии России. Погибли 453 ребенка
Такие данные привел Офис генпрокурора .
Согласно сообщению, более 1332 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
"По состоянию на утро 10 января 2023 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось - 453. Возросло количество раненых - более 879", - отметили в ОГП.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили там.
Согласно сообщению, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 429, Харьковской – 269, Киевской – 117, Херсонской – 83, Николаевской – 82, Запорожской – 81, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 40.
Также враг повредил обстрелами 3126 учебных заведений, 337 из них разрушены полностью.
- 9 января из - за ракетных обстрелов оккупантами Очакова Николаевской области ранен двухлетний мальчик.
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