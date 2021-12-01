В Украине выросли выплаты алиментов
В Украине 1 декабря за счет увеличения прожиточного минимума увеличился размер выплат алиментов
Об этом сообщает Министерство юстиции в Facebook.
Так, для детей до 6 лет прожиточный минимум отныне составляет 2100 грн, а для детей от 6 до 18 лет - 2618 грн.
В министрстве отметили, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов теперь составит: для детей до 6 лет - 1050 грн, а для детей от 6 до 18 лет - 1309 грн.
Как отметили в Минюсте, если у плательщика алиментов достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Также, согласно Семейному Кодексу Украины, дети от 18 до 23 лет тоже имеют право на алименты при условии, что они продолжают обучение (форма любая: дневная, заочная).
Поскольку они совершеннолетние, для расчета необходимо использовать прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Согласно этому, минимальный гарантированный размер алиментов для детей 18-23 лет составляет 1240,5 грн.
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