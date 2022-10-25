В Украине выросли цены на сельхозпродукцию на внутреннем рынке в среднем на 15%

Об этом информирует в Медиацентре заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Внутри страны цены на зерно выросли. Стоимость кукурузы стала больше на 15-20%, по сравнению с летом 2022 года, а пшеница – на 10-15%.

"Это несколько улучшило ситуацию. Поскольку отсутствие оборотных средств и заниженная стоимость на продукцию привело к снижению количества посевной озимой территории. Цены внутри страны ниже, чем на мировом рынке, но выше, чем летом", - сказал Марчук.

Цена на тонну пшеницы в порту около $210.

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