В Украине выросли цены на сельхозпродукцию на внутреннем рынке в среднем на 15%
В Украине выросли цены на сельскохозяйственную продукцию на внутреннем рынке. В частности, кукуруза и пшеница увеличилась в стоимости в среднем на 15%
Об этом информирует в Медиацентре заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Внутри страны цены на зерно выросли. Стоимость кукурузы стала больше на 15-20%, по сравнению с летом 2022 года, а пшеница – на 10-15%.
"Это несколько улучшило ситуацию. Поскольку отсутствие оборотных средств и заниженная стоимость на продукцию привело к снижению количества посевной озимой территории. Цены внутри страны ниже, чем на мировом рынке, но выше, чем летом", - сказал Марчук.
Цена на тонну пшеницы в порту около $210.
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